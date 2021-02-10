Поклонник игры Minecraft создал уникальные текстуры на основе LEGO Bricks. Теперь все блоки в видеоигре превращаются в детали из популярного конструктора.

Lego и Minecraft очень похожи между собой, потому что открывают людям невероятные возможности для проявления их творческих способностей. Для поклонников Lego даже существует специальный сайт, где они могут делиться наборами, которые создали сами. Интересно, что самые популярные проекты могут даже оказаться на полках магазинов. В Minecraft похожая ситуация, потому что геймеры могут реализовывать в этой игре самые масштабные свои идеи.

Интересно Долгожданный редизайн Mirage: поклонник воспроизвел известную карту в Minecraft – видео

Lego и Minecraft уже давно официально сотрудничают, а первые наборы в рамках их совместного проекта вышли еще в 2012 году. Однако, только сейчас у геймеров появилась возможность попробовать сыграть в Minecraft, но в стилистике Lego. Анонсом этого неофициального дополнения поделился пользователь с никнеймом macio6. На платформе Reddit его пост моментально стал очень популярным: почти 70 тысяч лайков и более тысячи комментариев всего за 13 часов.

Отметим, что это лишь анонс, пользователь даже не оставил ссылки для загрузки, но он отметил, что этот пакет появится в открытом доступе позже. Точную дату релиза своего набора он не назвал, потому что пока не завершил работу над всеми блоками в игре. Также macio6 отметил, что собирается удалить название Lego с деталек в своем пакете текстур. Пользователи платформы Reddit в восторге от этой работы и уже хотят загрузить этот пак.

Интересно, что компания Lego несколько лет назад пыталась повторить успех Minecraft. Они выпустили игру с названием LEGO Worlds, которая была идейным наследником видеоигры от Mojang. Правда, очень успешным этот проект трудно назвать.

Если фото не отображаются, попробуйте выключить AdBlock.

Minecraft в стилистике Lego / Reddit macio6