Геймер воспроизвел известную карту Mirage с CS:GO в видеоигре Minecraft. Пользователям платформы Reddit очень понравилась такая интересная вариация этой карты.

Геймеры уже не первый год просят компанию Valve отправить карту Mirage на редизайн. Правда, этого пока так и не произошло, хотя поклонники видеоигры CS:GO уверены, что карта уже устарела. Возможно, поэтому и геймер с никнеймом saultj_ решил воспроизвести эту карту в игре Minecraft.

Пользователь saultj_ на известной платформе Reddit поделился результатами своей работы над картой Mirage в Minecraft. Он выложил видео, в котором показал каждый уголок своей карты. Геймер создал детальную вариацию Mirage за 15 часов, но пока планирует продолжить работу над этим проектом. Также он отметил, что выложит эту карту в свободный доступ после завершения всех работ.

Стоит отметить, что пользователям платформы Reddit очень понравилась эта работа: более 8 тысяч лайков и почти 200 комментариев за 18 часов. Геймеры похвалили такую вариацию Mirage за точность, а также шутят о замене звукового эффекта "Bomb has been planted" ("Бомба заложена") на "Block has been planted" ("Блок заложено"). А некоторые пользователи уже начали искать модификации, которые добавляют в видеоигру Minecraft оружие с CS:GO.

Отметим, что несколько геймеров раскритиковали эту работу, потому что она неправильных пропорций. Автор ответил и отметил, что в точности не получится сохранить пропорции из-за особенностей блоков в Minecraft.

Обзор карты Mirage в Minecraft – видео

