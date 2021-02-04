В видеоигре Counter-Strike: Global Offensive геймеры нашли еще один забавный, хотя и критический баг. Через этот технический недостаток у моделей соперников может исчезать голова.

Источник​: Reddit 0fficialphu0ng

Я думаю, что все геймеры знают безголового камикадзе из серии Serious Sam, его даже можно назвать неофициальным символом этих игр. Возможно, вы даже вспомнили с ностальгией его боевой клич ("изображение со звуком"). Безголовый камикадзе умеет только бегать с гранатами на врагов, а также очень громко кричать. Нечто похожее увидели и некоторые поклонники видеоигры Counter-Strike: Global Offensive.

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Впервые об этом баге упомянул на известной платформе Reddit геймер с никнеймом 0fficialphu0ng. Видео заинтересовало пользователей, потому что собрало почти 6 тысяч лайков и более 100 комментариев. В модели его соперника исчезла голова и непонятно даже, куда нужно стрелять. Также интересно, будут ли засчитываться выстрелы в место, где должна находиться голова (ScreaM это не понравилось бы).

Стоит отметить, что некоторые геймеры также написали, что сталкивались с подобным техническим недостатком. Однако, никто так и не смог назвать точную причину его появления. Возможно, он появился после последнего обновления для CS:GO, которое вышло 29 января. Тогда разработчики изменили наклейки некоторых киберспортивных команд и исправили один из багов в режиме Guardian. Надеемся, что компания Valve обратит внимание на этот технический недостаток, а также в ближайшее время его исправит.

Безголовый камикадзе в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive​ – видео

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