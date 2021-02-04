У відеогрі Counter-Strike: Global Offensive геймери знайшли ще один кумедний, хоча й критичний баг. Через цей технічний недолік у моделей суперників може зникати голова.

Джерело: Reddit 0fficialphu0ng

Я думаю, що всі геймери знають безголового камікадзе із серії Serious Sam, його навіть можна назвати неофіційним символом цих ігор. Можливо, ви навіть згадали із ностальгією його бойовий клич ("зображення зі звуком"). Безголовий камікадзе вміє лише бігати з гранатами на ворогів, а також дуже голосно кричати. Щось схоже побачили й деякі шанувальники відеогри Counter-Strike: Global Offensive.

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Вперше про цей баг згадав на відомій платформі Reddit геймер із нікнеймом 0fficialphu0ng. Відео зацікавило користувачів, бо вже зібрало майже 6 тисяч лайків та понад 100 коментарів. У моделі його суперника зникла голова й незрозуміло навіть, куди потрібно стріляти. Також цікаво, чи будуть зараховуватися вистріли у місце, де має знаходитися голова (ScreaM це не сподобалося б).

Варто відзначити, що деякі геймери також написали, що стикалися із подібним технічним недоліком. Проте, жоден так й не зміг назвати точну причину його появи. Можливо, він з'явився після останнього оновлення для CS:GO, яке вийшло 29 січня. Тоді розробники змінили наліпки деяких кіберспортивних команд та виправили один із багів у режимі Guardian. Сподіваємося, що компанія Valve зверне увагу на цей технічний недолік, а також вже найближчим часом його виправить.

Безголовий камікадзе у відеогрі Counter-Strike: Global Offensive – відео

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