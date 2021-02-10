Шанувальник гри Minecraft створив унікальні текстури на основі LEGO Bricks. Тепер всі блоки у відеогрі перетворюються на деталі із популярного конструктора.

Lego та Minecraft дуже схожі між собою, бо відкривають людям неймовірні можливості для прояву їх творчих здібностей. Для шанувальників Lego навіть існує спеціальний сайт, де вони можуть ділитися наборами, які створили власноруч. Цікаво, що найпопулярніші проєкти можуть навіть опинитися на полицях крамниць. У Minecraft схожа ситуація, бо геймери можуть реалізовувати у цій грі наймасштабніші свої ідеї.

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Lego та Minecraft вже давно офіційно співпрацюють, а перші набори у рамках їх спільного проєкту вийшли ще у 2012 році. Проте, лише зараз у геймерів з'явилася можливість спробувати зіграти у Minecraft, але у стилістиці Lego. Анонсом цього неофіційного доповнення поділився користувач із нікнеймом macio6. На платформі Reddit його пост вмить став дуже популярним: майже 70 тисяч лайків та понад тисячу коментарів лише за 13 годин.

Зазначимо, що це лише анонс, користувач навіть не залишив посилання для завантаження, але він відзначив, що цей пакет з'явиться у відкритому доступі пізніше. Точну дату релізу свого набору він не назвав, бо поки не завершив роботу над всіма блоками у грі. Також macio6 відзначив, що збирається видалити назву Lego із детальок у своєму пакеті текстур. Користувачі платформи Reddit у захваті від цієї роботи й вже хочуть завантажити цей пак.

Цікаво, що компанія Lego декілька років тому намагалася повторити успіх Minecraft. Вони випустили гру із назвою LEGO Worlds, яка була ідейним наслідником відеогри від Mojang. Щоправда, дуже успішним цей проєкт важко назвати.

Якщо фото не відображаються, спробуйте вимкнути AdBlock. Minecraft у стилістиці Lego / Reddit macio6