Cyberpunk 2077 переживає новий прилив популярності, після успіху аніме Edgerunners, а тому про гру пригадали не лише геймери, а й різноманітні блогери. Один з ютуберів, вирішив уявити як в якості головного героя гри виглядав би такий колоритний персонаж як Ейс Вентура.

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Подібне спало на думку, власнику каналу під назвою eli_handle_b․wav, який власне і спеціалізується на відео подібного плану. Блогер бере того чи іншого персонажа та поміщає у світ якої-небудь гри, як це вже було із містером Біном.

Цього разу його увагу привабила одна з найвідоміших ролей комедійного актора Джима Керрі, а саме недолугий та кумедний детектив, що спеціалізується на розшуку домашніх тварин.

Попри усю дивакуватість та, на перший погляд, невідповідність суворому та похмурому світові Cyberpunk, Ейс влився в антураж як ніхто інший.

Ейс Вентура у Cyberpunk 2077: відео

Як відмітили коментатори під відео, особистість Ейса Вентури набагато краще вписується в Найт-Сіті, ніж у Маямі 90–их, а отже блогер провів гарну роботу.