Кілька днів тому у крамниці Steam з'явилася сторінка достатньо непримітної відеогри з назвою Muck. Щоправда, вона миттєво стала популярною, а також отримала чимало позитивних відгуків.

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Muck – це багатокористувацький симулятор виживання на безлюдному острові, який генерується випадково. Створена ця відеогра на ігровому рушії Unity, а виконана у стилістиці популярної гри Minecraft. Геймплейно гра дуже проста, а також майже нічим не відрізняється від класичних представників цього жанру. Удень геймерам потрібно збирати ресурси, створювати потрібні предмети та споруджувати захисні укріплення. А вже вночі треба боротися з різноманітними монстрами.

Тобто саму відеогру важко назвати унікальною чи особливою. Щоправда, її вже встигло оцінити 15 тисяч користувачів з середнім рейтингом у 95%. А у піковий момент у цій грі знаходилося майже 17 тисяч геймерів. Зрозуміло, що подібна статистика вражає, хоча цьому є достатньо логічне пояснення.

Річ у тім, що її розробником є дуже відомий блогер Dani. Зараз на його ютуб-канал підписано майже 2,4 мільйона користувачів. Взятися за цю відеогру він вирішив після слів одного фаната. Останній написав, що блогер навряд чи сам зміг би створити реальну гру. Dani вирішив довести зворотнє, тому останні кілька місяців витратив на розробку відеогри Muck.

Варто відзначити, що гра сподобалася не лише шанувальникам Dani, а й звичайним користувачам Steam. Цікаво, що розробник не збирається на цьому зупинятися, а після такого успіху планує розвивати свій проєкт. Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити гру Muck можна за цим посиланням.