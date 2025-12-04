Росія заблокувала дитячу ігрову платформу Roblox через звинувачення в екстремізмі

У Росії заборонили доступ до мега популярної американської ігрової платформи Roblox, яка орієнтована на дітей. Регулятор звинуватив сервіс у поширенні екстремістських матеріалів та "ЛГБТ-пропаганди". Представники Roblox заявили, що платформа поважає місцеві закони та забезпечує безпечний простір для навчання й творчості.

У середу, 4 грудня, російський комунікаційний регулятор Роскомнагляд оголосив про блокування платформи Roblox. Відомство пояснило рішення тим, що сервіс "переповнений неприйнятним контентом, який може негативно впливати на духовний і моральний розвиток дітей", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що таке Roblox?

Roblox Ігрова онлайн-платформа, де користувачі не просто грають, а й самі створюють ігри. Вона складається з тисяч віртуальних світів, зроблених гравцями за допомогою вбудованих інструментів і власного рушія Roblox Studio.



Основна аудиторія сервісу – діти та підлітки, які можуть спілкуватися, будувати локації, заробляти внутрішню валюту та витрачати її на косметичні предмети чи доступ до окремих ігор. Для багатьох це не лише розвага, а й перший досвід програмування, геймдизайну та цифрової творчості.

Як відреагували в офісі Roblox?

Представник Roblox у коментарі агентству Reuters заявив, що компанія поважає місцеві закони та нормативні акти країн, де вона працює. За його словами, Roblox забезпечує позитивний простір для навчання, творчості та значущих зв'язків для всіх користувачів.

Компанія також наголосила на своїй відданості безпеці, зазначивши, що має надійний набір превентивних заходів, розроблених для виявлення та запобігання шкідливому контенту на платформі. У третьому кварталі 2025 року середня кількість щоденних активних користувачів Roblox становила 151,5 мільйона.

Варто зазначити, що Roblox раніше блокували й інші держави, зокрема Ірак і Туреччина, через побоювання щодо можливого використання платформи для експлуатації дітей, як розповідає BBC.

Чому насправді в Росії заблокували Roblox?

Роскомнагляд має тривалу історію обмеження доступу до західних медіа та технологічних платформ, які, на його думку, порушують російське законодавство.

Справжні причини блокування Roblox, найімовірніше, лежать не лише в площині "ЛГБТ-пропаганди" чи окремих випадків шкідливого контенту, а в загальній стратегії Кремля максимально обмежити неконтрольовані західні платформи.

Roblox – це велика, глобальна екосистема з мільйонами користувачів і власними інструментами комунікації та монетизації, куди російські спецслужби й регулятори не мають повного доступу.

Під приводом боротьби з екстремізмом і "нетрадиційними цінностями" влада послідовно витісняє іноземні сервіси, щоб скерувати аудиторію, передусім дітей і підлітків, у власні, більш контрольовані цифрові простори.

Одночасно такі рішення слугують політичним сигналом усередині країни: держава нібито "захищає" громадян від Заходу, посилює цензуру й демонструє, що жодна велика платформа не може працювати в Росії без повної лояльності та співпраці з силовими структурами.