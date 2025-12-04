Россия заблокировала детскую игровую платформу Roblox из-за обвинений в экстремизме

В России запретили доступ к мега популярной американской игровой платформе Roblox, которая ориентирована на детей. Регулятор обвинил сервис в распространении экстремистских материалов и "ЛГБТ-пропаганды". Представители Roblox заявили, что платформа уважает местные законы и обеспечивает безопасное пространство для обучения и творчества.

В среду, 4 декабря, российский коммуникационный регулятор Роскомнадзор объявил о блокировке платформы Roblox. Ведомство объяснило решение тем, что сервис "переполнен неприемлемым контентом, который может негативно влиять на духовное и нравственное развитие детей", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Игры из Steam могут стать доступными на смартфонах и планшетах – как это будет работать

Что такое Roblox?

Roblox Игровая онлайн-платформа, где пользователи не просто играют, но и сами создают игры. Она состоит из тысяч виртуальных миров, сделанных игроками с помощью встроенных инструментов и собственного движка Roblox Studio.



Основная аудитория сервиса – дети и подростки, которые могут общаться, строить локации, зарабатывать внутреннюю валюту и тратить ее на косметические предметы или доступ к отдельным играм. Для многих это не только развлечение, но и первый опыт программирования, геймдизайна и цифрового творчества.

Как отреагировали в офисе Roblox?

Представитель Roblox в комментарии агентству Reuters заявил, что компания уважает местные законы и нормативные акты стран, где она работает. По его словам, Roblox обеспечивает позитивное пространство для обучения, творчества и значимых связей для всех пользователей.

Компания также отметила свою преданность безопасности, отметив, что имеет надежный набор превентивных мер, разработанных для выявления и предотвращения вредоносного контента на платформе. В третьем квартале 2025 года среднее количество ежедневных активных пользователей Roblox составляло 151,5 миллиона.

Стоит отметить, что Roblox ранее блокировали и другие государства, в частности Ирак и Турция, из-за опасений относительно возможного использования платформы для эксплуатации детей, как рассказывает BBC.

Почему на самом деле в России заблокировали Roblox?

Роскомнадзор имеет длительную историю ограничения доступа к западным медиа и технологическим платформам, которые, по его мнению, нарушают российское законодательство.

Настоящие причины блокировки Roblox, вероятнее всего, лежат не только в плоскости "ЛГБТ-пропаганды" или отдельных случаев вредного контента, а в общей стратегии Кремля максимально ограничить неконтролируемые западные платформы.

Roblox – это большая, глобальная экосистема с миллионами пользователей и собственными инструментами коммуникации и монетизации, куда российские спецслужбы и регуляторы не имеют полного доступа.

Под предлогом борьбы с экстремизмом и "нетрадиционными ценностями" власти последовательно вытесняют иностранные сервисы, чтобы направить аудиторию, прежде всего детей и подростков, в собственные, более контролируемые цифровые пространства.

Одновременно такие решения служат политическим сигналом внутри страны: государство якобы "защищает" граждан от Запада, усиливает цензуру и демонстрирует, что ни одна крупная платформа не может работать в России без полной лояльности и сотрудничества с силовыми структурами.