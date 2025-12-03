Недавний анонс новых аппаратных продуктов от Valve, в частности мини-ПК Steam Machine и гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame, пролил свет на долгосрочную стратегию компании. Хотя конкретные планы на отдаленное будущее еще формируются, выпуск Steam Frame может стать ключевым этапом в распространении платформы Steam на широкий спектр мобильных устройств, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechSpot.

Смотрите также Трудно поверить глазам: 4 игры с максимально реалистичной графикой

Смогут ли Windows-игры полноценно работать на мобильных процессорах?

Представители Valve подтвердили, что компания уже несколько лет финансирует создание эмуляторов. Их цель – обеспечить совместимость игр, написанных для традиционной архитектуры x86 (стандартные компьютеры), с процессорами Arm, которые используются в большинстве современных телефонов и планшетов.

Результатом этой работы должен стать стабильный запуск игр для Windows на Android и других платформах без необходимости разрабатывать специальные портированные версии.

Уже сейчас существуют технические решения, такие как GameHub, реализующие подобные возможности. Ключевую роль в этом процессе играет эмулятор Fex, который позволяет запускать компьютерные игры на мобильных гаджетах.

Сама Valve использует Fex в своей новой гарнитуре Steam Frame, которая построена на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Интересно, что Valve была главным спонсором разработки Fex в течение почти десяти лет, хотя это не афишировалось. Компания начала привлекать специалистов для работы над эмуляцией Windows-игр на Linux и Arm еще в 2016 – 2017 годах. На тот момент у Valve еще не было готового продукта, но, как выяснилось, разработка Steam Frame стартовала еще в 2018 году – до выхода предыдущей гарнитуры Steam Index.

Руководство понимало, что чипы Arm станут доминирующим компонентом в определенных ценовых сегментах гаджетов, где важна энергоэффективность. Также в компании осознавали, что создание качественных инструментов эмуляции – это длительный процесс, который может занять около 10 лет.

Ведущий разработчик Fex Райан Хоудек, хоть и не является штатным работником Valve, получает от компании финансирование, что позволяет ему сосредоточиться исключительно на этом проекте.

Влияние этих разработок может выйти за пределы экосистемы Steam Frame. Хотя Valve заявляет об отсутствии планов на другие Arm-устройства на данный момент, сторонние производители уже интересуются возможностями SteamOS.

Эмулятор Fex потенциально способен обеспечить совместимость игр на ноутбуках с Windows на базе процессоров Qualcomm, а также на будущих компьютерах под управлением Android.

Кроме того, фирменный инструмент Proton уже умеет запускать Android-приложения в SteamOS, что облегчит перенос игр с мобильных платформ в среду Steam.

Это будет работать и наоборот

Valve также активно работает над созданием нового слоя совместимости под названием Lepton. Этот программный инструмент призван обеспечить работу Android-приложений и игр на операционной системе SteamOS.

По аналогии с Proton, который позволяет запускать Windows-игры на Linux, Lepton должен интегрировать мобильную экосистему в устройства Valve, такие как Steam Deck и будущие гарнитуры виртуальной реальности, рассказывает The Verge.

В отличие от традиционных эмуляторов, которые часто требуют значительных ресурсов системы, Lepton, вероятно, будет использовать технологии контейнеризации (подобно Waydroid). Это позволит запускать Android-систему изолированно, но с минимальными потерями производительности, используя общее ядро Linux.

Для пользователя это будет означать возможность устанавливать мобильные игры, социальные сети или стриминговые сервисы прямо в интерфейс Steam без сложных настроек стороннего софта.