Представленная Valve обновленная Steam Machine породила фанатскую теорию о скором анонсе Half-Life 3, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Сумасбродная теория или реальная вероятность?

13 ноября Valve впервые показали новую версию игровой платформы под названием Steam Machine, которая станет домашней консолью, наподобие стационарной версии Steam Deck.

Поклонники студии увидели в этом представлении намеки на скорый анонс долгожданной Half-Life 3.

В частности, на устройстве с видео есть большая надпись "SOON" (скоро, – 24 Канал), а чуть ниже него расположена логотип, начинающийся с оранжевой буквы "H", который заклеен полоской с надписью "цензура".

Кроме того, позже в ролике появляется клавиатура с культовым логотипом "Lambda".

Не хочу никого обнадеживать, но в видео Steam Hardware есть "SOON™" и наклейка с оранжевой "H", которая прикрыта полоской цензуры. Позже в видео, на клавиатуре появляется логотип Лямбды.



Half-Life 3 18 ноября pic.twitter.com/fsU5dRCBX2 - Джереми (@TheJeremy__) 12 ноября, 2025

Вдобавок Valve впервые за более чем десять лет перенесла осеннюю распродажу Steam, вероятно оставив это время для какого-то громкого анонса.

Под суши также есть наклейка с надписью "Running in the 90s". Я погуглил и это песня, которая вышла в 1998 году, как и Half-Life!,

– говорится в комментарии пользователя X @VirtuosoCEO.

Так что, поклонники студии уверены, что поскольку Half-Life: Alyx было анонсировано 18 ноября, а 19 ноября и вообще годовщина всей серии, то Valve совершенно точно хотят анонсировать Half-Life 3 именно в какой-то из этих дней 2026 года.