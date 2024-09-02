Нарешті Bloodborne з'явився на ПК, щоправда, не зовсім так, як усі чекали

Емулятор shadPS4, проєкт, присвячений перенесенню ігор для PlayStation 4 на ПК, досягнув значного успіху. Тепер він підтримує звук для популярної гри Bloodborne, що дозволяє гравцям відчути гру на ПК з більшою достовірністю. Однак проблеми залишаються, зокрема графічні збої та падіння частоти кадрів.

Розробник Джордж Моралес (George Morales) успішно інтегрував підтримку звуку в емулятор, що покращило враження від гри. Поточна версія shadPS4 дозволяє гравцям почути атмосферні звукові ефекти гри, включаючи скрип дверей, наближення ворогів та брязкіт зброї, розповідає Games 24.

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Які проблеми залишилися?

Попри прогрес зі звуком, емулятор все ще бореться з графічними проблемами. У нещодавньому геймплейному відео, яким поділився Моралес, було помітно кілька збоїв, особливо з освітленням гри. Ці візуальні недосконалості, хоча і не порушують ігровий процес, але погіршують загальне враження від гри.

Продуктивність залишається ще однією перешкодою для емулятора shadPS4. Під час демонстрації ігрового процесу частота кадрів іноді падала нижче 30 кадрів в секунду, навіть на високопродуктивній системі з процесором Intel Core i5-12600K і відеокартою GeForce RTX 4080.

Це свідчить про те, що, хоча емулятор робить успіхи, йому ще належить пройти довгий шлях, перш ніж він зможе запропонувати плавний і стабільний ігровий процес.

Bloodborne на ПК: дивіться відео

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Bloodborne наразі працює на shadPS4 версії 0.2.1, яка ще не є загальнодоступною. Останній публічний реліз, версія 0.2.0, не має тих удосконалень, які можна було побачити в останній демонстрації.