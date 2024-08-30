Ці класичні ігри, вперше випущені наприкінці 1990-х, відрізняються від сучасних ігор, таких як Fallout 3, Fallout 4 та Fallout: New Vegas, інформує Games 24. Хоча деякі аспекти можуть здаватися застарілими, вони залишаються важливими для фанатів серії, які можуть глибше познайомитися з історією світу.

А тим часом Google представила ШІ GameNGen, який може створювати ігри, але поки що відтворює лише Doom

На додаток до класики Fallout, Epic також пропонує Wild Card Football для безкоштовного завантаження в цей же період. Однак основна увага приділяється серії Fallout, яка має багату історію та віддану фан-базу.

Після 5 вересня Fallout Classic Collection більше не буде безкоштовною і повернеться до своєї звичайної ціни.

Щоб отримати свою копію, відвідайте магазин Epic Games і додайте колекцію до свого кошика, поки не збіг час.

Нагадаємо, що оригінальні частини Fallout мають дуже якісний фанатський переклад, який можна встановити, щоб грати українською.