Давно забутий український шутер Boiling Point з'явився на Steam: за приємною ціною

Шутер-пісочниця Boiling Point: Road to Hell (в Україні більш відомий як Xenus: Точка кипіння) несподівано з'явився на сервісі Steam. Від релізу гри в далекому 2005 році минуло вже дуже багато часу, тож багато геймерів могли про неї просто забути.

Гру Boiling Point: Road to Hell можна було б назвати "українським Far Cry". Творіння української студії Deep Shadows багато в чому випередило свій час.

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Українська гра вийшла на Steam

У Boiling Point ви граєте за Сола Маєрса – ветерана Французького іноземного легіону, який прибув у вигадані країну під назвою Реалія, щоб знайти та врятувати свою доньку-журналістку.

Тут ви можете полювати на диких тварин, керувати різноманітним транспортом і виконувати різноманітні активності, які здебільшого зводяться до перетсрілок.

Трейлер гри Boiling Point: дивіться відео

От тільки на відміну від Far Cry, у Boiling Point є набагато детальніша система репутації, бо буквально кожен квест грає на руку одній фракції й шкодить іншій. Тож тут варто ретельно планувати пріоритетність квестів, щоб отримати максимум вигоди, працюючи на всіх потрохи.

Вартість гри на платформі Steam становить всього 225 гривень. Втім, до 21 листопада включно її можна придбати зі знижкою в 10% – всього за 202 гривні.