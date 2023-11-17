Игру Boiling Point: Road to Hell можно было бы назвать "украинским Far Cry". Творение украинской студии Deep Shadows во многом опередило свое время.

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Украинская игра вышла на Steam

В Boiling Point вы играете за Сола Майерса – ветерана Французского иностранного легиона, прибывшего в вымышленную страну под названием Реалия, чтобы найти и спасти свою дочь-журналистку.

Здесь вы можете охотиться на диких животных, управлять разнообразным транспортом и выполнять разнообразные активности, которые в основном сводятся к перестрелкам.

Трейлер игры Boiling Point: смотрите видео

Вот только в отличие от Far Cry, у Boiling Point есть более подробная система репутации, потому что буквально каждый квест играет на руку одной фракции и вредит другой. Поэтому здесь следует тщательно планировать приоритетность квестов, чтобы получить максимум выгоды, работая на всех понемногу.

Стоимость игры на платформе Steam составляет всего 225 гривен. Впрочем, до 21 ноября включительно ее можно приобрести со скидкой в 10% – всего за 202 гривны.