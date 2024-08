Фільм Borderlands із тріском провалився, але гра опинилася в списку бестселерів Steam

Лише кілька днів минуло з прем'єри фільму, знятого за мотивами гри Borderlands. Дехто вже встиг його подивитись, у тому числі й критики. Останні лишилися вкрай незадоволеними: зараз стрічка має оцінку 9% на Rotten Tomatoes. Але інша справа – відеогра.

Повний провал

Rotten Tomatoes збирає рецензії кінокритиків на фільми, а потім присвоює їм рейтинг свіжості, позначаючи його помідорами. Високий рейтинг – свіжі помідори. Погані відгуки – низький відсоток і гнилі помідори.

Перші 25 відгуків оцінили стрічку на повний нуль, але на момент написання цієї статті на сайті було зареєстровано вже 99 відгуків, тож деякі з них зовсім трохи скорегували ситуацію. У результаті зараз рейтинг свіжості становить 9%. Таке невелике зростання відбулося завдяки кільком відгукам, які похвалили акторський склад і візуальну стилістику, яка виявилась досить близькою до гри.

Дивіться трейлер фільму Borderlands з Кейт Бланшетт і Джеймі Лі Кертіс: відео

Журналістка London Evening Standard Вікі Джессоп написала: "Чи є Borderlands найгіршим фільмом року? Безумовно, що так. [Він] настільки сміховинно поганий, що здається, ніби нас катапультують назад у часи, коли екранізації відеоігор були синонімом посередності".

На сайті Metacritic, який агрегує рецензії, фільм наразі має 32 бали, і лише одна рецензія – 3,3 бала з 5 від Screen Rant – зараховується як позитивна.

Гра виривається вперед

Хай яким поганим би не був фільм, виявляється, що навіть так він залучає увагу до першоджерела. Виявляється, фільму не обов'язково бути шедевром, на кшталт The Last of Us чи Fallout, щоб аудиторія зацікавилася грою, за якою проєкт було знято.

Як пишуть аналітики, третя частина ігрового Borderlands від Gearbox злетіла в списку бестселерів Steam, досягнувши найвищої кількості одночасних гравців за весь рік.

Згідно з даними SteamDB, на які вони посилаються, гра досягла пікової кількості одночасних гравців у Steam на рівні 12 379 людей, що є найвищим показником одночасної гри з лютого 2023 року.

Крім того, за останні кілька днів кількість гравців у другий Borderlands у Steam також зросла – до 7 938 гравців, що є найвищим показником одночасної гри в шутер з лютого 2021 року.

Дивіться трейлер Borderlands 3: відео

Також, якщо ви подивитеся на таблицю бестселерів Steam, то побачите, що Borderlands 3 наразі випереджає такі ігри, як Baldur's Gate 3 і God of War. Borderlands 2, хоча й знаходиться значно нижче в таблиці, випереджає такі хіти, як Stardew Valley, Rainbow Six Siege і Tiny Tina's Wonderlands від компанії Gearbox. Імовірно, допомагає те, що на обидві гри діють величезні знижки – Borderlands 3 доступна зі знижкою в 90%, а Borderlands 2 – 75%.