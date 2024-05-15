Стрімер заробив 100 тисяч доларів за перемогу над босом в Elden Ring

Популярний стрімер Кай Ценат продовжує свій марафон по Elden Ring і завдяки грі суттєво поповнив свій банківський рахунок, вигравши парі на 100 тисяч доларів.

На момент написання матеріалу, Kai Cenat стрімить проходження надскладної гри Elden Ring понад 107 годин поспіль, а лічильник його смертей перевалив за 1000.

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Трансляція привернула увагу сотень тисяч глядачів, серед яких опинився і зірковий стрімер з платформи Kick Адін Росс, який і запропонував Ценату парі на фантастичні 100 тисяч доларів.

Росс заявив, що заплатить геймеру таку суму, якщо той зможе перемогти 7-го боса гри – Годфрі, Першого Елден Лорда з першої ж спроби.

Попри труднощі, які навіть змусили заплакати стрімера кількома годинами раніше, Ценат погодився на виклик колеги.

Взявшись за поєдинок зосереджено та наполегливо, стрімер шокував глядачів, виконавши умову та вбивши грізного опонента з першої спроби.

Звитяга Цената: дивитися відео

Шокований був і Адін, який майже миттєво подзвонив Каю з цікавою пропозицією.

Я азартний гравець. Ти можеш отримати гроші зараз і потішити свій чат, особливо своїх модераторів, тому що вони працювали багато годин. Або ти можеш поставити все на карту й отримати 200 тисяч доларів на наступному босі, – запропонував Росс.

Проте Кай Ценат вирішив, що "синиця в руках" – це його варіант та попросив 100 тисяч одразу.

Невдовзі контент-мейкери домовилися, що Росс перекаже кошти, коли Ценат закінчить гру повністю.