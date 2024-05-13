Американець Кай Карло Ценат III є одним з найпопулярніших стрімерів у світі й нещодавно молодик розпочав своє епічне проходження Elden Ring.

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9 травня Kai Cenat анонсував 100-годинний стрім-марафон по Elden Ring, представивши шанувальникам тизер просто-таки голлівудської якості.

Трейлер трансляції: перегляньте ролик

Попри амбітну мету завершити гру за одну безперервну трансляцію, поки що стрімер відстає від графіка. З огляду на те, що Ценат проходить проєкт FromSoftware вперше, це було досить передбачувано.

Наприклад, розпочалося проходження з того, що геймер 6 годин бився проти Вартового Дерева – необов'язкового боса на початковій локації. З усім тим, зламав "волю" Кая інший опонент – Червоний Вовк з Радагону.

Вчергове загинувши від рук цього супротивника, стрімер опинився на межі. Він підійшов до камери та перед тисячами глядачів показав свої сльози розчарування та відчаю.

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Хоча деякі геймери почали глузувати зі стрімера, більшість все ж пошкодувала Кая. Elden Ring напрочуд складна відеогра і у ній часто бувають такі моменти фрустрації, але молодик не налаштований здаватися.

На момент написання матеріалу його стрім триває уже близько 59 годин, а лічильник смертей поступово наближається до 700. Тож відчайдух ще має шанси виконати свою амбітну мету, хоча вони й зменшуються з кожною годиною.