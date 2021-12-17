Усі шанувальники гри Call of Duty: Warzone знають, що тиждень тому розпочався її перший сумісний сезон разом з Call of Duty: Vanguard. У королівській битві з'явилася мапа з назвою Кальдера, а також чимало нового контенту.

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Напевно, одним з найголовніших нововведень стала поява бойових літаків у Call of Duty: Warzone. З їхніми можливостями геймери встигли познайомитися, а тому й недивно, що в мережі вже почали з'являтися цікаві хайлайти з ними.

Наприклад, користувач твітера з нікнеймом NRG Isaac показав свою варіацію відомого трюку з назвою "Rendezook". Під час польоту він вийшов з літака, а потім вбив опонента за допомогою снайперської гвинтівки. Найцікавіше, що він навіть встиг залізти назад, а його транспортний засіб не розбився.

Хайлайт, яким поділився NRG Isaac: відео

А от геймер з нікнеймом thepsychonautarchive потрапив у досить кумедну ситуацію. Річ у тім, що він не встиг першим заскочити у літак, а тому залишився на його крилі, коли опонент вже злетів. Він не впав звідти, а потім ще й зміг заволодіти цим транспортним засобом, хоча й не без проблем.

Хайлайт, яким поділився thepsychonautarchive: відео

Нестандартним хайлайтом поділився й користувач Reddit з нікнеймом schoki560. Він вирішив знищити літак, а тому одразу ж після зльоту вискочив з нього. Геймер виконав своє завдання, щоправда, його транспортний засіб впав на стрімера, який просто пробігав поруч. Останній навіть сказав потім, що він не злий, а вражений.

Хайлайт, яким поділився schoki560: відео