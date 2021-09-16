Божевільний персонаж: Ед Бун розсекретив ім'я відомого героя, який міг з'явитися в Mortal Kombat

Цікавим записом у твітері поділився відомий розробник відеоігор Ед Бун. Він відзначив, що один з персонажів Twisted Metal був близький до того, щоб з'явитися в Mortal Kombat.

Вчора в мережі з'явилася інформація про те, що відомий актор Ентоні Макі зіграє головну роль в серіалі за мотивами Twisted Metal. На тлі цього трохи поностальгувати вирішив Ед Бун – один з ключових розробників популярної серії Mortal Kombat.

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У своєму твітері Ед написав, що колись він обговорював з Девідом Яффе (автор Twisted Metal) ідею створення аркадної гри за мотивами Twisted Metal. Розробник Mortal Kombat додав, що це було дуже давно, коли він ще працював у компанії Midway Games. Щоправда, такої відеогри так й не вийшло, хоча реальний шанс попрацювати з розробниками Twisted Metal в Еда Буна все ж таки був.

Він відзначив, що один з персонажів цієї серії був кілька разів дуже близький до того, щоб стати своєрідним гостем Mortal Kombat. Йдеться про божевільного клоуна з прізвиськом Sweet Tooth, який їздить на бойовому фургоні з морозивом. Загалом це дуже відомий персонаж, який з'являвся на обкладинках майже всіх ігор з серії Twisted Metal. Щоправда, на жаль, стати бійцем у відеогрі Mortal Kombat він поки так й не зміг.

Наостанок варто відзначити, що в останніх частинах Mortal Kombat дуже часто з'являються герої, які взагалі ніяк не пов'язані з цим всесвітом, наприклад, Рембо, Термінатор, Фредді Крюгер чи Хижак. А тому, можливо, Sweet Tooth ще стане повноцінним ігровим персонажем в одній з майбутній ігор. Напевно, посприяти цьому може перезапуск серії Twisted Metal, на який зараз натякають деякі інсайдери.

Sweet Tooth / Фото твітер Tom Henderson