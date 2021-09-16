Вчера в сети появилась информация о том, что известный актер Энтони Маки сыграет главную роль в сериале по мотивам Twisted Metal. На фоне этого немного поностальгировать решил Эд Бун – один из ключевых разработчиков популярной серии Mortal Kombat.

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В своем твиттере Эд написал, что когда-то он обсуждал с Дэвидом Яффе (автор Twisted Metal) идею создания аркадной игры по мотивам Twisted Metal. Разработчик Mortal Kombat добавил, что это было очень давно, когда он еще работал в компании Midway Games. Правда, такой видеоигры так и не вышло, хотя реальный шанс поработать с разработчиками Twisted Metal в Эда Буна все же был.

Он отметил, что один из персонажей этой серии был несколько раз очень близок к тому, чтобы стать своеобразным гостем Mortal Kombat. Речь идет о сумасшедшем клоуне с прозвищем Sweet Tooth, который ездит на боевом фургоне с мороженым. В целом это очень известный персонаж, который появлялся на обложках почти всех игр из серии Twisted Metal. Правда, к сожалению, стать бойцом в видеоигре Mortal Kombat он пока так и не смог.

Напоследок стоит отметить, что в последних частях Mortal Kombat очень часто появляются герои, которые вообще никак не связаны с этой вселенной, например, Рэмбо, Терминатор, Фредди Крюгер или Хищник. Поэтому, возможно, Sweet Tooth еще станет полноценным игровым персонажем в одной из будущих игр. Наверное, поспособствовать этому может перезапуск серии Twisted Metal, на который сейчас намекают некоторые инсайдеры.

Sweet Tooth / Фото твиттер Tom Henderson