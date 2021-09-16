Несколько недель назад компания Activision представила свою новую видеоигру с названием Call of Duty: Vanguard, которая должна выйти 5 ноября. Правда, еще до ее релиза в сети начали появляться слухи о следующей части, которая должна выйти только в 2022 году.

Подробнее о Call of Duty: Vanguard Первый трейлер, дата выхода, цена и другие детали: Activision представила Call of Duty: Vanguard

Первым об этой будущей видеоигре решил рассказать авторитетный инсайдер Том Хендерсон. В своем твиттере он написал, что следующая часть будет сиквелом Call of Duty: Modern Warfare (2019 год), а также добавил, что у этого проекта уже есть кодовое название – Project Cortez. Интересно, что информацию Тома Хендерсона подтвердил и дополнил Энди Робинсон – редактор портала VGC. Согласно его данным, новая часть будет посвящена группе спецназовцев, которые тайно воюют с колумбийскими наркокартелями.

Энди предположил, что кодовое название Project Cortez может быть как-то связано с фильмом "Прямая и явная угроза", в котором появляются колумбийские картели, а главным антагонистом выступает полковник Феликс Кортес. Также он вспомнил, что в базе данных GeForce NOW, которую недавно "слили" в сеть, есть упоминание о проекте Project Cortez, который разрабатывает студия Infinity Ward.

Напоследок стоит отметить, что в Activision сейчас есть три боевые единицы, работающие над полноценными серийными частями Call of Duty: Treyarch, Sledgehammer и Infinity Ward. В 2020 и 2021 годах за разработку отвечали первые две студии, а потому очень вероятно, что в 2022 году должна выйти игра именно от Infinity Ward – разработчиков серии Modern Warfare.

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