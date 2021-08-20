Наверное, все поклонники шутеров с нетерпением ждали презентацию новой части Call of Duty. Это долгожданное событие произошло вчера вечером, а в его рамках разработчики рассказали немало интересного об этой видеоигре.

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Стоит начать с того, что новая часть в этой серии называется Call of Duty: Vanguard, а выйдет она "из-под пера" Sledgehammer Games. События этой видеоигры развернутся во времена Второй мировой войны, а геймеры смогут побывать сразу на четырех фронтах: Восточный, Западный, Североафриканский и Тихоокеанский. Именно поэтому и главных героев будет сразу четыре, но разработчики уже отметили, что не планируют рассказывать отдельные истории на тему Второй мировой войны (как в последних Battlefield).

То есть в игре есть одна сюжетная линия, которая объединяет всех протагонистов. Авторы рассказали, что главные герои являются членами специального подразделения, которое должно остановить Генриха Фрайзингера. Известно, что последний занимается поиском нового идеологического лидера, который сможет восстановить Третий Рейх (план "Феникс"). Поэтому получается, что в основе Call of Duty: Vanguard лежат реальные исторические события, но главная сюжетная линия все же полностью выдумана. В целом разработчики хотят показать "рождение" войск специального назначения.

Трейлер видеоигры Call of Duty: Vanguard: видео

Разработчики рассказали, что новая часть создается на улучшенном игровом движке Call of Duty: Modern Warfare. В видеоигре появится обновленная система освещения, а также разрушения в стиле Rainbow Six Siege. Также в игре будет: мультиплеер (20 карт на релизе), классический режим с зомби, а также аналог королевской битвы с названием "Champion Hill".

Понятно, что авторы не забыли и об интеграции с Warzone. До конца года должна выйти новая карта для этой королевской битвы, а также полноценный античит. Из интересного еще стоит отметить, что за музыку отвечает Беар Маккрири, который работал над игрой God of War (2018 года), а также над сериалами "Battlestar Galactica" и "The Walking Dead".

Релиз Call of Duty: Vanguard состоится уже 5 ноября на PC (Battle.net), PlayStation и Xbox. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard (60 долларов), Cross-Gen Bundle (70 долларов) и Ultimate (100 долларов).