Напевно, всі шанувальники шутерів з нетерпінням чекали на презентацію нової частини Call of Duty. Ця довгоочікувана подія відбулася вчора ввечері, а в її межах розробники розповіли чимало цікавого про цю відеогру.

Унікальна ситуація Розробник підтвердив: лисиці зі Skyrim дійсно можуть приводити гравців до скарбів

Варто розпочати з того, що нова частина у цій серії називається Call of Duty: Vanguard, а вийде вона "з-під пера" Sledgehammer Games. Події цієї відеогри розгорнуться в часи Другої світової війни, а геймери зможуть побувати одразу на чотирьох фронтах: Східний, Західний, Північноафриканський та Тихоокеанський. Саме тому й головних героїв буде одразу чотири, але розробники вже відзначили, що не планують розповідати окремі історії на тему Другої світової війни (як в останніх Battlefield).

Тобто в грі є одна сюжетна лінія, яка об'єднує всіх протагоністів. Автори розповіли, що головні герої є членами спеціального підрозділу, який має зупинити Генріха Фрайзінгера. Відомо, що останній займається пошуком нового ідеологічного лідера, який зможе відновити Третій Рейх (план "Фенікс"). Тому виходить, що в основі Call of Duty: Vanguard лежать реальні історичні події, але головна сюжетна лінія все ж таки повністю вигадана. Загалом розробники хочуть показати "народження" військ спеціального призначення.

Трейлер відеогри Call of Duty: Vanguard: відео

Розробники розповіли, що нова частина створюється на покращеному ігровому рушії Call of Duty: Modern Warfare. У відеогрі з'явиться оновлена система освітлення, а також руйнування в стилі Rainbow Six Siege. Також в грі буде: мультиплеєр (20 мап на релізі), класичний режим із зомбі, а також аналог королівської битви з назвою "Champion Hill".

Зрозуміло, що автори не забули й про інтеграцію з Warzone. До кінця року має вийти нова карта для цієї королівської битви, а також повноцінний античіт. З цікавого ще варто відзначити, що за музику відповідає Беар Маккрірі, який працював над грою God of War (2018 року), а також над серіалами "Battlestar Galactica" та "The Walking Dead".

Реліз Call of Duty: Vanguard відбудеться вже 5 листопада на PC (Battle.net), PlayStation та Xbox. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard (60 доларів), Cross-Gen Bundle (70 доларів) та Ultimate (100 доларів).