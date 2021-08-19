Напевно, майже всі шанувальники гри The Elder Scrolls V: Skyrim знають відому легенду про лисиць. Деякі фанати стверджують, що начебто ці тварини можуть приводити гравців до скарбів. Суперечок з цього питання було чимало, але загалом жодного підтвердження не було, щоправда, до сьогоднішнього дня.

Не пропустіть Геймери дізналися, що лише в польській версії The Witcher 3 можна почути одну дуже важливу фразу

Розповісти правду вирішив Джоел Берджесс – колишній співробітник компанії Bethesda Softworks, який працював над дизайном рівнів у Skyrim. Він відзначив, що нічого такого вони не планували, але подібна легенда їх однаково зацікавила. А тому команда розробників спробувала детально розібратися у цьому питанні. Виявилося, що вони все ж таки винні, а лисиці дійсно можуть допомагати геймерам.

Річ у тім, що весь ігровий світ у Skyrim розбитий на спеціальні трикутні сектори, у яких знаходяться різноманітні об'єкти. Розмір будь-якої такої зони залежить від її наповнення, наприклад, на рівнинах об'єктів мало, а тому й трикутників небагато, а от в містах, таборах чи руїнах все вже навпаки. Загалом така складна система потрібна для того, щоб штучний інтелект міг правильно прокладати свій маршрут.

Розробник відзначив, що саме таку навігаційну систему використовують і місцеві лисиці. Щоправда, їхню поведінку важко назвати складною, бо при зустрічі з гравцем вони будуть робити лише одне – втікати. Але найцікавіше, що втікають вони на певну кількість таких трикутників, а не метрів чи кроків. Лисиці завжди намагаються знайти найкоротший для себе маршрут, тобто той, де знаходиться найбільше таких секторів. А останніх дуже багато у місцях, над якими розробники активно працювали.

Тому виходить, що ця ігрова легенда дійсно правдива (унікальна ситуація), а лисиці й справді можуть приводити геймерів до місць, де знаходяться різноманітні скарби. Джоел Берджесс відзначив, що йому дуже подобається цей ігровий процес, який виник абсолютно випадково.

Лисиця у відеогрі Skyrim / Фото з сайту Elder Scrolls Fandom