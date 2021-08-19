Наверное, почти все поклонники игры The Elder Scrolls V: Skyrim знают известную легенду о лисицах. Некоторые фанаты утверждают, что якобы эти животные могут приводить игроков к сокровищам. Споров по этому вопросу было немало, но в целом никакого подтверждения не было, правда, до сегодняшнего дня.

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Рассказать правду решил Джоэл Берджесс – бывший сотрудник компании Bethesda Softworks, который работал над дизайном уровней в Skyrim. Он отметил, что ничего такого они не планировали, но подобная легенда их все равно заинтересовала. Поэтому команда разработчиков попыталась подробно разобраться в этом вопросе. Оказалось, что они все же виноваты, а лисицы действительно могут помогать геймерам.

Дело в том, что весь игровой мир в Skyrim разбит на специальные треугольные сектора, в которых находятся различные объекты. Размер любой такой зоны зависит от ее наполнения, например, на равнинах объектов мало, а потому и треугольников немного, а вот в городах, лагерях или руинах все уже наоборот. В целом такая сложная система нужна для того, чтобы искусственный интеллект мог правильно прокладывать свой маршрут.

Разработчик отметил, что именно такую навигационную систему используют и местные лисицы. Правда, их поведение трудно назвать сложным, так как при встрече с игроком они будут делать только одно – бежать. Но самое интересное, что убегают они на определенное количество таких треугольников, а не метров или шагов. Лисицы всегда пытаются найти кратчайший для себя маршрут, то есть тот, где находится больше всего таких секторов. А последних очень много в местах, над которыми разработчики активно работали.

Поэтому получается, что эта игровая легенда действительно правдива (уникальная ситуация), а лисицы действительно могут приводить геймеров к местам, где находятся различные сокровища. Джоэл Берджесс отметил, что ему очень нравится этот игровой процесс, который возник совершенно случайно.

Лисица в видеоигре Skyrim / Фото с сайта Elder Scrolls Fandom