Наверное, все геймеры знают, с какими проблемами столкнулись разработчики Cyberpunk 2077. Вообще релиз этого проекта трудно назвать не провальным, а раскритиковать CD Projekt RED успели почти все. Правда, на этот раз польскую компанию "атаковали" поклонники другой их популярной игры – The Witcher 3: Wild Hunt.

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Несколько дней назад на платформе Reddit появилась запись, которая сразу же заинтересовала всех поклонников этой вселенной. Оригинальный пост уже попал в число самых популярных за последний месяц (в разделе The Witcher), а вообще собрал почти 28 тысяч лайков и 850 комментариев. Пользователь с никнеймом matrixxx98 написал, что только в польской версии The Witcher 3: Wild Hunt можно услышать очень важную для сюжета фразу. А вот люди, которые отвечали за локализацию в других странах, почему-то решили использовать другие слова.

Речь идет о сцене возвращения Геральта и Цири в Каэр Морхен, а если точнее, то о первой встрече последней из Йеннифэр. В польской версии чародейка называет Цири дочерью ("Córeczko"), а вот в других – просто говорит, что она повзрослела. Последний вариант очень не понравился поклонникам этой вселенной, а некоторые даже отмечают, что их "ограбили". Мол, почти все игроки получили в такой эмоциональный момент довольно неприметную фразу.

Фанаты уверены, что слова о дочери действительно важны для сюжета. По их мнению, они помогают лучше раскрыть непростой характер Йеннифэр, а также показывают ее отношение к Цири. Можно добавить, что такой недостаток может стать критическим для геймеров, которые вообще не знакомы с оригиналом (книгами). В целом пользователи не могут понять, почему только в польской версии можно услышать эту фразу. Наверное, ответ на этот вопрос знают только локализаторы и представители CD Projekt RED.

Сцена встречи в польской версии The Witcher 3: Wild Hunt: видео