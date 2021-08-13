Наверное, релиз Cyberpunk 2077 можно назвать одним из самых провальных в истории индустрии видеоигр. Игра вышла еще в декабре прошлого года, но разработчики до сих пор не смогли решить все существующие проблемы. Правда, главный герой этой истории решил рассказать не о технических недостатках видеоигры.

Итак, автор ютуб-канала Deconstructing The Game захотел показать, как сильно изменилась карта видеоигры Cyberpunk 2077. Для этого он использовал постер с картой Найт-Сити, который входит в специальный коллекционный набор. То есть это не просто карта, которую "сливали" до выхода игры, а официальный материал от CD Projekt RED. Казалось, что она не должна серьезно отличаться от той, которую можно увидеть в игре. Но блогер обнаружил, что различий на самом деле немало, а эта физическая копия не совсем соответствует финальному варианту.

Энтузиаст отметил, что разработчики почему-то серьезно "порезали" сразу несколько районов Найт-Сити: Норт-Оук, Чартер-Хилл и набережную Арасаки. Также блогер заметил, что на реальной карте есть пять точек, которые выделены красным цветом: башня Арасаки, дамба, стадион, космодром и АЭС. Казалось, что такой специальной маркировкой должны быть обозначены какие-то важные места. Но это Cyberpunk 2077, а потому последние три локации вообще никак не задействованы в сюжете. Наверное, вряд ли что-то подобное планировали разработчики этой видеоигры, а в целом это лишь очередное подтверждение того, что игру действительно серьезно "порезали".

Понятно, что такие своеобразные недостатки можно исправить разнообразными дополнениями, но и с этим у разработчиков сейчас есть определенные проблемы. Дело в том, что последний патч для Cyberpunk 2077 вышел еще 17 июня, то есть последние два месяца видеоигру вообще не обновляют. Пользователи даже отметили, что на этот раз разработчики установили новый "рекорд".

Как разработчики "порезали" карту в игре Cyberpunk 2077: видео