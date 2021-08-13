Напевно, реліз Cyberpunk 2077 можна назвати одним з найпровальніших в історії індустрії відеоігор. Гра вийшла ще у грудні минулого року, але розробники ще й досі не змогли розв'язати всі існуючі проблеми. Щоправда, головний герой цієї історії вирішив розповісти не про технічні недоліки відеогри.

Отже, автор ютуб-каналу Deconstructing The Game захотів показати, як сильно змінилася мапа відеогри Cyberpunk 2077. Для цього він використав постер з картою Найт-Сіті, який входить в спеціальний колекційний набір. Тобто це не проста мапа, яку "зливали" до виходу гри, а офіційний матеріал від CD Projekt RED. Здавалося, що ця карта не повинна серйозно відрізнятися від тієї, яку можна побачити в грі. Але блогер виявив, що відмінностей насправді чимало, а ця фізична копія не зовсім відповідає фінальному варіанту.

Ентузіаст відзначив, що розробники чомусь серйозно "порізали" одразу кілька районів Найт-Сіті: Норт-Оук, Чартер-Хілл та набережну Арасакі. Також блогер помітив, що на реальній мапі є п'ять точок, які виділені червоним кольором: вежа Арасакі, дамба, стадіон, космодром та АЕС. Здавалося, що таким спеціальним маркуванням мають бути позначені якісь важливі місця. Але це Cyberpunk 2077, а тому останні три локації взагалі ніяк не задіяні в сюжеті. Напевно, навряд чи щось подібне планували розробники цієї відеогри, а загалом це лише чергове підтвердження того, що гру дійсно серйозно "порізали".

Зрозуміло, що такі своєрідні недоліки можна виправити різноманітними доповненнями, але й з цим у розробників зараз є певні проблеми. Річ у тім, що останній патч для Cyberpunk 2077 вийшов ще 17 червня, тобто останні два місяці відеогру взагалі не оновлюють. Користувачі навіть відзначили, що цього разу розробники встановили новий "рекорд".

Як розробники "порізали" мапу в грі Cyberpunk 2077: відео