В то время как команда разработчиков корпит над исправлением и улучшением Cyberpunk 2077, пиар-службе просто нечем заполнить информационный вакуум в соцсетях проекта. Именно поэтому частыми публикациями на его страницах стали инфографики, демонстрирующие различные показатели и достижения пользователей. Например, сколько жителей Найт-Сити суммарно истребили геймеры, сколько денег игроки вернули "риперу" Виктору и тому подобное.

Хоть кто-то это сделал Блогер "спас" Cyberpunk 2077, установив более 100 модификаций: видео

На фоне отсутствия информации о выходе будущих DLC, которые к тому же уже задерживаются, и непонятную "дорожную карту" будущих обновлений проекта, довольно оптимистичная инфографика начала просто таки раздражать некоторых геймеров, ведь кажется им своего рода издевательством.

Пример инфографики об уничтожении игроками 13 000 000 000 врагов

Таким образом, из-за того, что у фанатского сообщества закончилось терпение, новым трендом на популярном развлекательном портале Reddit стало создание пародийных инфографик, высмеивающих разного рода обещания, данные разработчиками и до сих пор не выполненные, неисправленные проблемы и вырезанный контент.

0.00% игроков воспользовались услугами метро / изображение с Reddit

0 миллионов потрачено на кастомизацию и тюнинг автомобилей / изображение с Reddit

НОЛЬ пуль потрачено на стрельбу из машины в открытом мире / изображение с Reddit

0 евродолларов потрачено на обустройство апартаментов / изображение с Reddit

НОЛЬ убийств с помощью лазанья по стенам / изображение с Reddit

Офицеров полиции 7 300 000 раз телепортировало за спины игроков / изображение с Reddit

Более 25 характеристик прокачки на которые всем плевать / изображение с Reddit

Игроки меняли вид главного героя на протяжении игры 0 раз / изображение с Reddit

Похоже, что чем дольше CD Projekt будут тянуть с комментариями насчет текущего статуса работы над игрой и объявлением дальнейших своих планов, тем большим будет становиться недовольство игроков поэтому на месте разработчиков, мы бы не держали поклонников в неведении слишком долго, ведь они рискуют потерять и без того поредевшую армию поклонников.