Не только CD Projekt Red и по сей день работают над исправлением Cyberpunk 2077, не стоят в стороне и преданные фанаты. В сети появилось целое пособие, которое предлагает альтернативный способ прохождения игры с установкой невероятного количества модификаций.

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По словам блогера, придумавшего эту идею, ему очень хотелось пройти долгожданную RPG от польских разработчиков, однако он никак не мог этого сделать из-за постоянных технических проблем, которые заставили его покинуть прохождения уже спустя 5 часов игры.

С выходом последнего патча версии 1.23, геймер вернулся к прохождению, но заметил, что несмотря на все улучшения в игре осталась куча проблем, требующих исправления. Именно тогда Тайлер и задумался над тем, чтобы создать "ультимативный" сборник модификаций, который бы существенно улучшил нашумевший проект.

По словам блогера, после 10 часов работы, установления модов с портала Nexus Mods и подбора настроек, ему удалось достичь идеала и игра работает так, как и должна была работать с самого начала.

Полное видео Тайлера об установлении 100+ модов для Cyberpunk 2077



В видеоролике на своем канале МакВикер рассказал о важнейших улучшения, среди которых: улучшение интеллекта прохожих, переработанная система полиции, увеличенная производительность и многое другое.

Более того, автор этой глобальной сборки модификаций даже разработал и выложил в открытый доступ специальное пособие для игроков, которые хотели бы попробовать его "более удобную" версию и нуждаются в помощи в ее инсталляции. Правда, сама сборка доступна только геймерам на ПК, но она определенно стоит внимания.