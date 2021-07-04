Неприятный инцидент произошел с американским стримером и партнером Twitch Беном "CohhCarnage" Касселем во время благотворительного сбора денег для детской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе.

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Больница Святого Иуды Фаддея – крупнейший в мире научно-клинический центр по лечению детей с онкологией.

Именно для того, чтобы помочь детям этой клиники CohhCarnage, который и до этого был известен тем, что занимается благотворительностью и пытается "продвигать" добрые дела, используя свои возможности на платформе, решил провести серию праздничных благотворительных стримов на свой день рождения.

Конечной целью сбора средств была установлена ​​сумма в 1 миллион долларов, а своих зрителей Бен попросил быть активными и распространять ссылки на стрим среди друзей и знакомых, чтобы помочь больным детям. При этом стример установил различные цели и задачи, которые он выполнит в зависимости от достижения определенной суммы. Среди них, например были: полное прохождение Life is Strange, сборка комплекта LEGO в прямом эфире, кулинарный стрим, розыгрыш трех игровых компьютеров, фитнес-марафон на 90 дней, стрим из джакузи и многое другое.

В конце первого дня Кассель собрал поразительных 337 тысяч долларов и был безмерно этому рад. Позже он получил сообщение от одного из своих давних зрителей, в котором тот утверждал, что перевел прямиком на счет фонда около $600 тысяч. CohhCarnage сначала не поверил в такую ​​щедрость и во время прямого эфира попросил у зрителя копию квитанции и тот действительно предоставил ему скриншоты всех необходимых документов.

Такое пожертвование просто шокировало Бена и всех зрителей, и его учли в список целей трансляции. Стример даже сообщил об этом в социальных сетях, отдельно подчеркнув, что это был самый большой единичный донат не только в его карьере, но и среди всех создателей контента на Twitch. Сам "донатер" рассказал, что выиграл деньги в лотерею, поэтому может позволить себе такой платеж.

Прямые эфиры прошли на ура, и уже на второй день стримеру удалось собрать желанный миллион долларов.



Но уже через неделю зритель, который стал "большой частью" успеха благотворительной трансляции, признал, что его пожертвование было сфальсифицировано. Мошенник подделал банковские выписки и документы о транзакции в графическом редакторе, чем ввел в заблуждение Касселя и других зрителей.



После этой информации CohhCarnage извинился перед фанатами и полностью взял на себя вину за то, что недостаточно хорошо проверил информацию. Несмотря на то, что без суммы в $600 тысяч много целей его стрима официально не были достигнуты, контентмейкер все же пообещал выполнить все пункты в качестве извинения перед своей аудиторией.