Игры – это весело, а играть в компании с кем-то еще веселее. Однако не всегда можно найти друга, желающего сыграть в вашу любимую игру или просто того, чье свободное время совпадает с вашим. Поэтому в странах Азии становятся все популярнее сервисы, где люди находят себе игровых компаньонов, иногда даже за деньги.

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Именно одним из таких приложений, по информации журналистов, воспользовался китайский парень по имени Джун, чтобы найти себе "тиммейта". Его выбор пал на девушку Мэй, с которой они были напарниками в популярной MOBA League of Legends с ноября 2019 по апрель 2020–ого, что обошлось геймеру в 11 тысяч долларов, включая комиссию платформы.

Девушка настолько пришлась по душе парню, что он пригласил ее на свидание, но та ответила отказом. Тогда Джун начал предлагать ей подарки: часы, косметику и внутриигровые предметы на общую сумму в 11,5 тысяч долларов. Мэй отказывалась как от них, так и от новых приглашений на свидание, но упрямого геймера это не остановило и он послал подарки непосредственно по адресу ее проживания, после чего девушка все-таки приняла вещи.

По словам Мэй, последней каплей после которой она решила прекратить общение стало то, что Джун попросил своих друзей, с которыми они вместе играли, начать вполне серьезно называть ее его будущей женой. В ответ на обрыв таких "отношений" Джун подал на девушку в суд, обвинив в необоснованном обогащении и потребовав возвращения 22–ух тысяч долларов.

Окружной суд города Сянтань отказал в удовлетворении исковых требований парня. По мнению суда, между Джуном и Мэй были исключительно контрактные отношения, которые обе стороны выполнили в полном объеме. Подарки же геймер отправлял добровольно, хотя девушка их не просила и даже отказывалась.

Таким образом, в дополнение к "разбитому" сердцу геймер потерял еще и 22 тысячи долларов, что возможно, станет ему своеобразным уроком и заставит задуматься о методах знакомства с девушками.