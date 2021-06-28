В феврале 2019 профессиональный рестлер и легенда зала славы федерации WWE Букер Ти Хаффман подал иск против Activision, утверждая, что один из многочисленных персонажей франшизы Call Of Duty – Дэвид "Prophet" Уилкс, базируется на образе, который тот использовал еще в начале своей спортивной карьеры под псевдонимом GI Bro.

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Адвокат Букера Ти, как и его подопечный, без крупицы сомнения считали, что Activision использовали интеллектуальную собственность рестлера, и их позицию можно понять, ведь между образами действительно немало совпадений.

Не может быть и речи о том, что этот персонаж не был скопирован с GI Bro. Начиная с волос, типа фигуры и одежды вплоть до мимики, сходство слишком очевидно, чтобы быть случайным, – утверждал адвокат Мика Дортч в интервью порталу potts-law.

Несмотря на явное внешнее сходство, этого оказалось недостаточно, чтобы суд посчитал такое совпадение кражей или плагиатом. В ходе судебного процесса Activision отметила, что истец не предоставил никаких доказательств того, что рассматриваемый плакат использовался компанией при создании персонажа, выставив обвинения лишь как догадки потерпевшей стороны.

Сравнение плаката с GI Bro и промо персонажа из Call of Duty / изображение games24

Кроме того, разработчики отметили отсутствие фактических убытков в результате возможного нарушения. Юристы компании также слегка перешли на личности, заявив, что образ Букера Ти – всего лишь "неоригинальная копия Дуэйна Джонсона с головы до ног".

Представители видеоигрового гиганта остались довольными результатом и добавили, что "Activision создает игры с максимальной честностью и чрезвычайно гордится всеми, кто участвует в разработке и творческом процессе создания всех проектов, включая Call of Duty: Black Ops 4."