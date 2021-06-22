Видеоигра Might and Magic X: Legacy вышла еще в начале 2014 года, но так и не стала особо популярной. Правда, через семь лет компания Ubisoft решила исправить такую своеобразную несправедливость.

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Стоит начать с того, что в начале июня состоялось плановое отключение серверов этой игры. Казалось, что никаких проблем не должно возникнуть, поскольку видеоигра однопользовательская. Правда, все сразу же пошло не по плану представителей Ubisoft. Оказывается, что этой игре доступ к серверам очень нужен, потому что там происходила проверка лицензий для DRM-защиты. Вроде бы сейчас система воспринимает лицензионную копию игры как пиратскую.

Понятно, что сейчас такую проверку игра пройти не может, из-за чего пользователи потеряли доступ к значительной части контента, а также не могут перейти во второй акт. Геймеры даже отмечают, что исчез и доступ к платному дополнению с названием The Falcon & The Unicorn. Правда, самое худшее, что такую "бракованную" видеоигру и это DLC можно и сейчас спокойно приобрести. Игра стоит 379 гривен, а вот дополнение – 105 гривен.

Представители компании Ubisoft пока никак эту ситуацию не комментировали, хотя это очень странно. Поскольку они же сейчас продают игру, в которую пользователи даже не могут полноценно сыграть. Очень интересно, попытаются ли разработчики из французской компании как-то исправить эту ситуацию. Сейчас в лицензионную версию Might and Magic X: Legacy могут сыграть только те геймеры, которые готовы заняться редактированием некоторых данных в файлах игры.

Трейлер видеоигры Might and Magic X: Legacy – видео