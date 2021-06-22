Відеогра Might and Magic X: Legacy вийшла ще на початку 2014 року, але так й не стала особливо популярною. Щоправда, через сім років компанія Ubisoft вирішила виправити таку своєрідну несправедливість.

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Варто розпочати з того, що на початку червня відбулося планове вимкнення серверів цієї гри. Здавалося, що жодних проблем не повинно виникнути, бо відеогра однокористувацька. Щоправда, все одразу ж пішло не за планом представників Ubisoft. Виявляється, що цій грі доступ до серверів дуже потрібний, бо там відбувалася перевірка ліцензій для DRM-захисту. Начебто зараз система сприймає ліцензійну копію гри як піратську.

Зрозуміло, що зараз таку перевірку гра пройти не може, через що користувачі втратили доступ до значної частини контенту, а також не можуть перейти у другий акт. Геймери навіть відзначають, що зник й доступ до платного доповнення з назвою The Falcon & The Unicorn. Щоправда, найгірше, що таку "браковану" відеогру та це DLC можна й зараз спокійно придбати. Гра коштує 379 гривень, а от доповнення – 105 гривень.

Представники компанії Ubisoft поки ніяк цю ситуацію не коментували, хоча це дуже дивно. Бо вони ж зараз продають гру, у яку користувачі навіть не можуть повноцінно зіграти. Дуже цікаво, чи спробують розробники з французької компанії хоч якось виправити цю ситуацію. Зараз у ліцензійну версію Might and Magic X: Legacy можуть зіграти лише ті геймери, які готові зайнятися редагуванням деяких даних у файлах гри.

Трейлер відеогри Might and Magic X: Legacy – відео