Неприємний інцидент стався з американським стрімером та партнером Twitch Беном "CohhCarnage" Касселем під час благодійного збору грошей для дитячої лікарні Святого Юди Тадея в Мемфісі.

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Лікарня Святого Юди Тадея – найбільший у світі науково-клінічний центр з лікування дітей з онкологією.

Саме для того, щоб допомогти дітям цієї клініки CohhCarnage, який і до цього був відомий тим, що займається благодійністю та намагається "просувати" добрі справи, використовуючи свої можливості на платформі, вирішив провести серію святкових благочинних стрімів на свій день народження.

Кінцевою метою збору коштів була встановлена сума у 1 мільйон доларів, а своїх глядачів Бен попросив бути активними та поширювати посилання на стрім серед друзів і знайомих, щоб допомогти хворим дітям. При цьому стрімер встановив різноманітні цілі та завдання, які він виконає в залежності від досягнення певної суми. Серед них, наприклад були: повне проходження Life is Strange, збір комплекту LEGO у прямому ефірі, кулінарний стрім, розіграш трьох ігрових комп'ютерів, фітнес-марафон на 90 днів, стрім із джакузі та багато іншого.

Наприкінці першого дня Кассель зібрав разючих 337 тисяч доларів та був безмірно цьому радий. Пізніше він отримав повідомлення від одного зі своїх давніх глядачів, де той стверджував, що перевів напряму на рахунок фонду близько $600 тисяч. CohhCarnage спершу не повірив в таку щедрість та під час прямого ефіру попросив у глядача копію квитанції й той справді надав йому скриншоти всіх необхідних документів.

Така пожертва просто шокувала Бена та усіх глядачів, і її врахували в список цілей трансляції. Стрімер навіть повідомив про це в соціальних мережах, окремо наголосивши, що це був найбільший одиничний донат не тільки в його кар'єрі, а й серед усіх творців контенту на Twitch. Сам "донатер" розповів, що виграв гроші в лотерею, тому може дозволити собі такий платіж.

Прямі ефіри пройшли на ура й вже на другий день стрімеру вдалося зібрати омріяний мільйон доларів.



Але вже через тиждень⁠ глядач, який став "великою частиною" успіху благочинної трансляції, визнав, що його пожертвування було сфальсифіковано. Шахрай підробив банківські виписки та документи про транзакції в графічному редакторі, чим ввів в оману Касселя та інших глядачів.



Після цієї інформації CohhCarnage вибачився перед фанатами й повністю взяв на себе провину за те, що недостатньо добре перевірив інформацію. Попри те, що без суми у $600 тисяч багато цілей його стріму офіційно не були досягнуті, контентмейкер все ж пообіцяв виконати всі пункти у якості вибачення перед своєю аудиторією.