"Божевільний реалізм": ентузіаст створив оригінальний набір текстур для Minecraft

Цікавою роботою поділився в мережі шанувальник відеогри Minecraft. Він створив набір реалістичних текстур з назвою "Insane Realism", який сподобався геймерам.

Відеогра Minecraft продовжує залишатися дуже популярною й зараз, хоча її реліз відбувся ще в листопаді 2011 року. У цієї гри є чимало відданих фанатів, які постійно вигадують щось цікаве, а також беруться за різноманітні креативні проєкти.

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Наприклад, користувач з нікнеймом nerdgirl_art створив набір реалістичних текстур з роздільною здатністю 1K (є й версія 128x), який сподобався користувачам мережі. Називається він "Insane Realism" ("Божевільний реалізм"), а загалом ентузіаст відзначив, що його пак можна вважати духовним наступником набору "RealismExtreme". Моддер оновив одразу 72 різноманітних блоки, а також створив додаткові версії для кожного.

Який вигляд мають оновлені блоки: відео

Щоправда, є одна невелика проблема – його модифікація несумісна з Minecraft RTX. Ентузіаст відзначив, що в такому випадку деякі оновлені блоки відображаються некоректно. Нагадаємо, що це версія відеогри, у якій є підтримка технології трасування променів. Тому ентузіаст радить використовувати набір шейдерів з назвою Kappa. Останній додає в гру динамічні тіні, об'ємний туман та хмари, а також ефект глобального освітлення в реальному часі. Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити набір текстур "Insane Realism" можна за цим посиланням.

Набір текстур "Insane Realism" / Фото з сайту Planet Minecraft