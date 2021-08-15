Ми вже неодноразово розповідали про ентузіастів, які відтворюють у відеогрі Minecraft різноманітні споруди, міста, а також навіть цілі всесвіти. Напевно, фанати цієї гри можуть створити в кубічному світі майже все, щоправда, якщо є бажання та вільний час.

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Цього разу подібною вражаючою роботою відзначилась команда ентузіастів з назвою Varuna. Геймери створили у грі Minecraft величезне фентезійне місто в готичному стилі, яке знаходиться ще й на острові зі скелястими берегами. Назвали вони його Номпорт, а загалом на цей проєкт вони витратили 3 роки (стартували у 2019 році). Варто додати, що за будівництво цього міста відповідала група одразу з двадцяти людей.

Тобто робота дійсно дуже масштабна (800 на 1000 блоків), а взагалі в Номпорті є понад 500 різноманітних будівель. На цій карті можна помітити величезний собор, міську ратушу, годинникову вежу, цікаву статую, морський порт, а також кілька кораблів. Останні тут знаходяться неспроста, бо Номпорт – це ще й портове місто. З цікавого варто ще відзначити таємничий червоний портал, який знаходиться над ратушею. Ентузіасти написали, що з нього "вилітають" різноманітні міфічні створіння, які характерні для цього стилю.

Результатами своєї роботи вони поділилися на платформі Reddit, а вже її користувачі доволі високо оцінили цей пост: понад 9 тисяч вподобань та 230 коментарів. Загалом геймерам сподобалося місто Номпорт, а охочих пограти на цій мапі знайшлося чимало. Щоправда, останнє можуть зробити лише ті користувачі, які придбають цю роботу за 30 доларів, а це приблизно 800 гривень.

Місто Номпорт / Фото твітер Varuna