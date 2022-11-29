Стартап-компанія зі Сполученого Королівства оприлюднила амбітний план – створити ігрову консоль під назвою Joipaw Console, розроблену спеціально для собак, повідомляє 24 канал.

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Спочатку може здатися, що це недолугий жарт і дехто може вважати ідею божевільною. Однак, у компанії є досить чіткий план та благі наміри, щоб ваші улюбленці могли насолоджуватися розвитком технологій та отримувати від них користь.

Стартап розпочався, коли засновники Дерсім Авдар і Марко Дженні почали роздумувати як поєднати свої технічні знання з потребою в собачій "няні", яка б могла наглядати за їх активним собакою, коли вони не вдома.

Хоча Joipaw Console все ще знаходиться на стадії прототипу, компанія має конкретний план щодо того, чого вона хоче досягти. Метою проєкту є створення консолі та відеоігор спеціально для того, щоб допомогти собакам підтримувати власне здоров'я – як ментальне, так і фізичне.

Прототип консолі / зображення gamerant

Що стосується ігор, то серед концептів є аналог популярного атракціону "Whack-a-mole", яка має ті ж ігрові цілі, що й для людини, але собаки стукають носом по сенсорному екрану.

В іншій грі чотирилапі повинні вибрати, на якій частині дисплея буде більше бульбашок. Обидві гри винагороджують хвостатих геймерів частуванням, яке видає консоль.

Пес грає у "Whack-a-mole" / зображення gamerant

Попри чималий скептицизм у мережі, автори стартапу стверджують, що наукові праці показують ефективність подібної ідеї. Зокрема Авдар посилався на дослідження 2017 року, що виявило користь ігор на сенсорному екрані для здоров'я понад 300 собак і 20 вовків зі "старіючим" мозком.

Зайве говорити, що ідея цілої консолі, присвяченої іграм для пухнастих друзів людини, дуже нестандартна, і ще невідомо, чи захопить вона увагу власників домашніх тварин, проте досить цікаво буде спостерігати за шляхом компанії.