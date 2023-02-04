До релізу однієї з найочікуваніших ігор 2023 року залишилися лічені дні й, схоже, її розробники мають плани щодо того як потішити українських геймерів, повідомляє 24 Канал.

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Кілька тижнів тому українська геймерська спільнота розпочала невеличкий хрестовий похід у твітері в намаганнях вмовити розробників додати в проєкт українську локалізацію чи бодай розглянути таку можливість.

Нам видається, що старт таким запитам поклав український відеоігровий блогер OLDboi.

Hi! Have you considered adding Ukrainian localization to your upcoming Hogwards Legacy? For some reason you've been closed dozen of topics about it on Steam. We have agencies @unlocteam and @SBTLocalization with great experience (Warframe, Baldur's Gate and more). They can help — OLDboi (@OLDboiUA) January 9, 2023

Спершу працівники підтримки ігнорували численні повідомлення наших геймерів, чим навіть дещо розчарували останніх.

При запиті через офіційний сайт гри, повідомляли ж, що наразі розробники зайняті підготовкою до релізу, тому не можуть надати жодних коментарів з питань додаткової локалізації.

Аж ось, 3 лютого, офіційна сторінка гри у твітері нарешті відповіла на чергове прохання про додання української.

Привіт! Дуже дякуємо за ваш інтерес до українських субтитрів. В цю мить ми не маємо ніякої інформації про додаткові мовні опції. Попри це, ми повністю розуміємо та хочемо зробити якомога більше, щоб вам допомогти, тому передали ваші прохання нашій команді!, – йдеться у відповіді.

Hello there! Thanks so much for your interest in Ukrainian subtitles. At this time we don't have any information regarding additional language options. However, we completely understand and want to do our best to help, so we've forwarded your feedback to our team! — WB Games Support (@WBGamesSupport) February 3, 2023

Отож, нехай це і не означає те, що українська з'явиться в грі на релізі чи навіть за якийсь час після нього, однак все ж дає можливість сподіватися на подібний результат.

Все тому, що відповідь стала підтвердженням того, що голос українських геймерів було почуто.