Розробники із Riot серйозно замислилися над тим, як зменшити токсичність у спільноті популярної багатокористувацької гри.

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Нова ініціатива спрямована на розробку міжгалузевої бази даних, яка навчатиме ШІ "виявляти та пом'якшувати руйнівну поведінку" геймерів. Останній патч до League of Legends уже запустив в дію нові правила, проте не всі геймери з ними розібралися.

Через це ютубер та стрімер HappyChimeNoises зв'язався з представниками служби підтримки Riot і попросив детальніше пояснити позицію компанії щодо ненормативної лексики в LoL.

Представниця студії під ніком Cyerena повідомила гравцям, що нещодавнє оновлення покликано "виявляти та карати вульгарність і ненормативну лексику…". При цьому покарання застосовуватиметься незалежно від контексту, у якому гравець використовуватиме "образливі" вирази.

Хоча звучить це досить жорстко, все ж слід зазначити, що саме покарання буде досить м'яким та діятиме як "попередження", що має спонукати користувачів бути більш уважними до своєї поведінки в чаті.

При цьому багато гравців невдоволені нововведенням та повідомляють, що ця система застосовується за такі, здавалося б, безневинні повідомлення в чаті як "Lmao" і навіть "???".

Хай там як, схоже, що надалі шанувальникам League of Legends слід бути обережнішими, підбираючи слова для спілкування в чаті гри.