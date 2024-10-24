Віковий рейтинг Dragon Age: The Veilguard видав цікаву деталь про романтичні стосунки в грі

Dragon Age: The Veilguard отримала віковий рейтинг від системи ESRB, який видав цікавий аспект щодо романтичних стосунків у довгоочікуваній RPG, що змінить підхід серії до цього питання.

Dragon Age: The Veilguard безумовно одна з найбільш довгоочікуваних ігор 2024 року і шанувальники світу Тедаса прагнуть якомога швидше поринути у нові пригоди.

До теми Розробники Dragon Age: The Veilguard розповіли скільки часу знадобиться аби пройти гру

Відвертості стане набагато більше

Нова частина популярної серії принесе шанувальникам чимало інновацій, останньою серед яких стало відомо про оновлення романтичних стосунків між персонажами. Відтепер вони стануть більш відвертими, на кшталт тих, що були в Baldur's Gate 3.

Як повідомляє Dexerto, це випливає з вікового рейтингу, який гра отримала на офіційній системі ESRB.

Гра містить деякі сексуальні матеріали: персонажі цілуються, стогнуть і сідають один на одного верхи; персонажі пестять один одного в спідній білизні,

– йдеться в описі Dragon Age: The Veilguard .

Трейлер гри – дивіться відео

Також повідомляється, що персонажі "протягом тривалого часу" будуть зображені на екрані топлес, головним чином під час налаштування персонажів та/або під час романтичних сцен.

Це величезна зміна в підході до цього аспекту RPG у порівнянні попередніми частинами Dragon Age, де усі інтимні деталі переважно залишалися за кадром.