Мабуть, з часів виходу останнього фільму поттеріани не було б чогось чого так сильно очікували шанувальники цього всесвіту, як відеогри від Avalanche Software, повідомляє 24 канал.

Важливо PIN-UP FOUNDATION передав Миколаївщині 40 тонн гуманітарної допомоги

Hogwarts Legacy обіцяє бути ідеальною грою, яка вдовольнить кожного фаната магічного світу Джоан Роулінг. Однак, колись розробники вже засмутили геймерів, повідомивши, що у грі не буде квідичу, тому майбутніх гравців цікавила наявність інших важливих речей.

Одним з гострих питань було те, чи будуть у грі "непрощенні закляття" (Авада Кедавра, Імперіо та Круціо) і нарешті з'явилася відповідь розробників.

Гравці, яких спокушає темна сторона магії, зможуть відправитися в Заборонений ліс і потрапити на "Арену темних мистецтв", щоб протистояти хвилям ворогів, використовуючи усі три заборонені прокльони.

У нещодавньому геймплейному відео показано, що всі вони будуть такі ж небезпечні та смертоносні, як і їх зображення в серії книг, а Авада Кедавра здатна убити ворога, навіть якщо він використовує магічний щит.

Геймплейне відео Hogwarts Legacy (частина з "непрощенними" закляттями з 11:35)

На жаль чи на щастя, "непрощенні закляття" будуть дозволені лише на арені, тож геймери не зможуть використовувати їх на території школи аби тероризувати професорів чи однокурсників.

Окрім цього, доступ до цієї частини гри можна отримати лише купивши "Deluxe Edition", адже у стандартній версії гри їх не буде. При цьому гравцям, які попередньо замовили стандартне видання, але хочуть випробувати Імперіо чи Круціатус на своїх ворогах, доведеться придбати "Dark Arts Pack" як DLC.

Таке незвичне рішення викликало бурхливе обговорення у мережі, однак зрештою геймери погодилися, що за темну магію потрібно платити й ціна у 150 гривень (саме така різниця між вартістю видань) є досить прийнятною за такі могутні закляття.

Зауважте, реліз Hogwarts Legacy відбудеться 10 лютого 2023 року для ПК, PS5 та Xbox Series X. Власникам PS4 і Xbox One доведеться зачекати до 4 квітня, а геймерам на Nintendo Switch аж до 25 липня.