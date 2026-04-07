Uncharted 5 могла вже бути в роботі – інсайдер розкрив те, про що мовчали роками

Інсайдер Том Гендерсон заявив, що Naughty Dog справді розглядала створення Uncharted 5 ще до пандемії. Водночас жодної актуальної інформації про проєкт немає, а його доля залишається невідомою.

Після виходу Uncharted 4: A Thief's End та Uncharted: The Lost Legacy історія Нейтана Дрейка виглядала логічно завершеною. Втім, як з'ясувалося, студія Naughty Dog на певному етапі все ж планувала продовження серії, повідомив Том Гендерсон в ефірі подкасту Insider Gaming Weekly.

За його словами, ідея Uncharted 5 обговорювалася ще до початку пандемії COVID-19, тобто до 2020 року. Однак Гендерсон наголосив: ця інформація не є актуальною на сьогодні, і він не має даних про подальшу долю проєкту чи його концепцію. Невідомо навіть, хто мав стати головним героєм нової частини.

Новий виток інтересу до серії виник після публікації режисера Шона Ескейга, який працював над The Lost Legacy. Він поділився фото з поїздки, де, за його словами, займався "дослідженням". На знімку видно панораму Порт-оф-Спейн з висоти форту Джордж. Це помітили користувачі форуму Resetera.

Знахідка одразу породила хвилю припущень серед фанатів: якщо розробник справді проводить локаційну розвідку, то тропічний сетинг ідеально вписується в дух Uncharted. Подібні місця вже не раз ставали ключовими у пригодах героїв серії.

Втім, наразі це лише здогадки. Відомо, що Naughty Dog працює щонайменше над двома проєктами. Перший – це науково-фантастичний екшен Intergalactic: The Heretic Prophet для PlayStation 5. Другий – засекречена гра, про яку майже нічого не відомо. За чутками, саме її може очолювати Ескейг.

Хоч ідея Uncharted 5 справді існувала, чи переросла вона в повноцінну розробку – питання відкрите. А останні натяки від розробників лише підігрівають інтерес, але не дають чітких відповідей.

Що таке Uncharted і чому про неї досі говорять?

Серія Uncharted – одна з найвідоміших пригодницьких франшиз у сучасній ігровій індустрії, створена студією Naughty Dog спеціально для консолей PlayStation. Вона дебютувала у 2007 році з грою Uncharted: Drake's Fortune і швидко стала символом кінематографічного підходу до відеоігор.

Головний герой – харизматичний шукач пригод Нейтан Дрейк, який подорожує світом у пошуках стародавніх артефактів, загублених міст і історичних таємниць. Серія поєднує екшен, платформінг, стрілянину та головоломки, а також робить ставку на сюжет і персонажів, що нагадують голлівудські блокбастери.

Найбільший успіх франшиза закріпила з виходом Uncharted 2: Among Thieves, яку часто називають однією з найкращих ігор свого покоління. Пізніше серія отримала продовження у вигляді Uncharted 3: Drake's Deception та завершальної історії Дрейка в Uncharted 4: A Thief's End.

Окреме місце займає Uncharted: The Lost Legacy – спіноф із новими героїнями, який показав, що всесвіт Uncharted може існувати і без Дрейка.

Загалом серія розійшлася десятками мільйонів копій по всьому світу та стала однією з ключових франшиз PlayStation, задавши стандарт для сюжетних пригодницьких ігор. Саме тому будь-які чутки про її можливе продовження одразу викликають великий інтерес серед гравців.