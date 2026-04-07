Uncharted 5 могла уже быть в работе – инсайдер раскрыл то, о чем молчали годами

Инсайдер Том Хендерсон заявил, что Naughty Dog действительно рассматривала создание Uncharted 5 еще до пандемии. В то же время никакой актуальной информации о проекте нет, а его судьба остается неизвестной.

После выхода Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy история Нейтана Дрейка выглядела логически завершенной. Впрочем, как выяснилось, студия Naughty Dog на определенном этапе все же планировала продолжение серии, сообщил Том Хендерсон в эфире подкаста Insider Gaming Weekly.

По его словам, идея Uncharted 5 обсуждалась еще до начала пандемии COVID-19, то есть до 2020 года. Однако Хендерсон отметил: эта информация не является актуальной на сегодня, и он не имеет данных о дальнейшей судьбе проекта или его концепции. Неизвестно даже, кто должен был стать главным героем новой части.

Новый виток интереса к серии возник после публикации режиссера Шона Эскейга, который работал над The Lost Legacy. Он поделился фото из поездки, где, по его словам, занимался "исследованием". На снимке видно панораму Порт-оф-Спейн с высоты форта Джордж. Это заметили пользователи форума Resetera.

Находка сразу породила волну предположений среди фанатов: если разработчик действительно проводит локационную разведку, то тропический сетинг идеально вписывается в дух Uncharted. Подобные места уже не раз становились ключевыми в приключениях героев серии.

Впрочем, пока это лишь догадки. Известно, что Naughty Dog работает как минимум над двумя проектами. Первый – это научно-фантастический экшен Intergalactic: The Heretic Prophet для PlayStation 5. Второй – засекреченная игра, о которой почти ничего не известно. По слухам, именно ее может возглавлять Эскейг.

Хоть идея Uncharted 5 действительно существовала, переросла ли она в полноценную разработку – вопрос открытый. А последние намеки от разработчиков лишь подогревают интерес, но не дают четких ответов.

Что такое Uncharted и почему о ней до сих пор говорят?

Серия Uncharted – одна из самых известных приключенческих франшиз в современной игровой индустрии, создана студией Naughty Dog специально для консолей PlayStation. Она дебютировала в 2007 году с игрой Uncharted: Drake's Fortune и быстро стала символом кинематографического подхода к видеоиграм.

Главный герой – харизматичный искатель приключений Нейтан Дрейк, который путешествует по миру в поисках древних артефактов, затерянных городов и исторических тайн. Серия сочетает экшен, платформинг, стрельбу и головоломки, а также делает ставку на сюжет и персонажей, напоминающих голливудские блокбастеры.

Наибольший успех франшиза закрепила с выходом Uncharted 2: Among Thieves, которую часто называют одной из лучших игр своего поколения. Позже серия получила продолжение в виде Uncharted 3: Drake's Deception и завершающей истории Дрейка в Uncharted 4: A Thief's End.

Отдельное место занимает Uncharted: The Lost Legacy – спиноф с новыми героинями, который показал, что вселенная Uncharted может существовать и без Дрейка.

В целом серия разошлась десятками миллионов копий по всему миру и стала одной из ключевых франшиз PlayStation, задав стандарт для сюжетных приключенческих игр. Именно поэтому любые слухи о ее возможном продолжении сразу вызывают большой интерес среди игроков.