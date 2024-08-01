Легендарна ігрова студія оголосила про суттєві скорочення – 17% штату компанії звільнено

Культові розробники відеоігор шокували прихильників новиною про велике скорочення персоналу, яке зменшило штат студії на цілих 17%.

Попри, здавалося б, успіх останнього DLC The Final Shape для Destiny 2, компанія Bungie стала жертвою великого скорочення.

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17% працівників Bungie звільнено

У заяві, опублікованій генеральним директором студії Пітом Парсонсом, підтверджено, що Bungie звільняє 220 людей, у тому числі чимало старожилів та провідних спеціалістів.

Як пояснюють в компанії, це стало необхідністю через зростання витрат на розробку, зміни в галузі та складні економічні умови. Парсонс також запевнив, що ці важкі рішення робляться для майбутнього Destiny 2 та Marathon.

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Як повідомили в студії, ті, кого торкнуться звільнення, отримають "щедрий вихідний пакет", бонуси та медичне страхування.

Орім того, Bungie також переведуть 155 працівників (приблизно 12% персоналу) у лави Sony Interactive Entertainment протягом наступних кількох кварталів.

Парсонс зазначив, що це рішення "збереже багато талантів, які інакше постраждали б від скорочення", що означає що й ці 155 людей також були б звільнені, якби їх не забрали під своє крило SIE.