Легендарна ігрова студія оголосила про суттєві скорочення – 17% штату компанії звільнено
Джерело:бло Bungie
Культові розробники відеоігор шокували прихильників новиною про велике скорочення персоналу, яке зменшило штат студії на цілих 17%.
Попри, здавалося б, успіх останнього DLC The Final Shape для Destiny 2, компанія Bungie стала жертвою великого скорочення.
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17% працівників Bungie звільнено
У заяві, опублікованій генеральним директором студії Пітом Парсонсом, підтверджено, що Bungie звільняє 220 людей, у тому числі чимало старожилів та провідних спеціалістів.
Як пояснюють в компанії, це стало необхідністю через зростання витрат на розробку, зміни в галузі та складні економічні умови. Парсонс також запевнив, що ці важкі рішення робляться для майбутнього Destiny 2 та Marathon.
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Як повідомили в студії, ті, кого торкнуться звільнення, отримають "щедрий вихідний пакет", бонуси та медичне страхування.
Орім того, Bungie також переведуть 155 працівників (приблизно 12% персоналу) у лави Sony Interactive Entertainment протягом наступних кількох кварталів.
Парсонс зазначив, що це рішення "збереже багато талантів, які інакше постраждали б від скорочення", що означає що й ці 155 людей також були б звільнені, якби їх не забрали під своє крило SIE.