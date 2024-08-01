Несмотря на, казалось бы, успех последнего DLC The Final Shape для Destiny 2, компания Bungie стала жертвой большого сокращения.

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17% работников Bungie уволены

В заявлении, опубликованном генеральным директором студии Питом Парсонсом, подтверждено, что Bungie увольняет 220 человек, в том числе немало старожилов и ведущих специалистов.

Как объясняют в компании, это стало необходимостью из-за роста расходов на разработку, изменений в отрасли и сложных экономических условий. Парсонс также заверил, что эти тяжелые решения делаются для будущего Destiny 2 и Marathon.

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Как сообщили в студии, те, кого коснутся увольнения, получат "щедрый выходной пакет", бонусы и медицинское страхование.

Кроме того, Bungie также переведут 155 работников (примерно 12% персонала) в ряды Sony Interactive Entertainment в течение следующих нескольких кварталов.

Парсонс отметил, что это решение "сохранит много талантов, которые иначе пострадали бы от сокращения", что означает что и эти 155 человек также были бы уволены, если бы их не забрали под свое крыло SIE.