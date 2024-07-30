Профессиональные игроки в Counter-Strike известны своей сверхчеловеческой реакцией, но в море всегда есть рыбка чуть больше.

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Реакция не для сравнения

Бывший победитель Мейджора по CS: GO и титулованный киберспортсмен, а ныне ютубер Тарик "Tarik" Челик, сошелся в интересном "поединке" против пилота Формулы-1, члена команды Ред Булл – Юки Цуноды.

Мужчинам предложили помериться в скорости реакции с помощью простого теста.

Один из них держал линейку над рукой другого и в определенный момент отпускал ее в свободное падение, а оппонент должен был как можно быстрее ее поймать. Отметка на которой это было сделано шла в зачет "баллов".

Так вот, Tarik поймал измерительный девайс на 22 сантиметрах, в то время как, как Юки поймал его всего лишь на 4.

Забавный тест – смотреть видео

Конечно, можно списать все на то, что Тарик уже давненько завершил профессиональную карьеру, однако такая большая разница стала неожиданностью для зрителей, ведь те ожидали явно "более тесной" борьбы.

В то же время это показало, что хотя у кибератлетов удивительно быстрая реакция, она не сравнится с пилотами Формулы, которые являются просто сверхлюдьми в этом аспекте.