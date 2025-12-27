Бюджет Star Citizen невдовзі сягне захмарної суми – це може бути найдорожча гра в історії

Амбітний космічний симулятор Star Citizen наближається до історичної фінансової позначки. Станом на кінець 2025 року розробники залучили понад 927 мільйонів доларів від спільноти.

Якщо нинішні темпи фінансування збережуться, загальний бюджет гри офіційно перевищить один мільярд доларів уже в першій половині 2026 року. Попри величезні гроші, проєкт усе ще перебуває на стадії тестування, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт розробників Roberts Space Industries.

Дивіться також Як змінився шутер Marathon: розробники показали нову версію гри

Коли Star Citizen нарешті вийде та на що витрачають гроші?

Протягом 2025 року автори гри змогли зібрати рекордні 153 мільйони доларів, що значно перевищує показники попередніх років.

Для порівняння, у період з 2022 по 2024 рік щорічні надходження були помітно скромнішими й становили приблизно 115 мільйонів доларів. Найбільшу активність гравці зазвичай проявляють у травні та листопаді, тому подолання мільярдної межі очікується приблизно в червні 2026 року.

Однак існує ймовірність, що цей момент настане пізніше. Якщо весняні збори 2026 року виявляться слабкими, подія може відкластися до кінця літа.

Наразі Star Citizen вважається одним із найбільш високогонорарних ігрових проєктів у світі, а можливо, навіть утримує абсолютний рекорд.

Водночас користувачам досі доступна лише альфа-версія, а повноцінний реліз заплановано не раніше 2027 року.

Що там зі Squadron 42?

Водночас розробники звітують про успіхи в роботі над Squadron 42 – сюжетним доповненням до гри. Одиночна кампанія вже повністю робоча, а її вихід очікується у 2026 році.

Попри тривалий процес створення, 2025 рік став для студії найуспішнішим за весь час, дозволивши загальній сумі зборів перевищити 905 мільйонів доларів ще до завершення року.

Як почалася історія Star Citizen?

Історія Star Citizen розпочалася 2012 року, коли легендарний розробник Кріс Робертс оголосив про повернення до створення космічних симуляторів, згідно зі Star Citizen Wiki.

Проєкт, що спочатку мав стати духовним спадкоємцем серії Wing Commander, швидко перетворився на наймасштабнішу краудфандингову кампанію в історії індустрії. Попри плани випустити гру у 2014 році, розробка триває вже понад дванадцять років.

На платформі Kickstarter розробники встановили початкову ціль у 500 000 доларів, проте лише там вдалося залучити понад 2 мільйони доларів. Кріс Робертс прагнув створити "гру своєї мрії", яка включала б усе можливе: від масштабних космічних битв до деталізованої симуляції життя.

У 2012 році в команді було лише 13 осіб, але з ростом бюджету студія Cloud Imperium Games (CIG) розширилася до понад 600 працівників у кількох країнах. Початковий план передбачав створення 100 зіркових систем та сюжетної кампанії Squadron 42, але величезні суми пожертвувань призвели до "роздування функціоналу".

Кожна нова фінансова позначка додавала грі складності: процедурну генерацію планет, власні студії захоплення рухів та розробку інопланетних мов.

Технічна база також зазнавала змін: спочатку гру будували на CryEngine 3 , але у 2016 році проєкт перевели на рушій Amazon Lumberyard .

Деякі розробники згодом називали цей модифікований рушій "монстром Франкенштейна" через його надмірну складність та постійні переробки.

Критики та колишні працівники зазначали, що стиль управління Робертса, який вимагав перфекціонізму в дрібних деталях, часто гальмував основний прогрес.

Водночас компанія інвестувала значні кошти в офіси та обладнання, що іноді викликало невдоволення через неефективне управління ресурсами. Станом на кінець 2025 року проєкт залишається у стадії альфа-версії, а його сумарний бюджет наблизився до позначки в один мільярд доларів.